Recentemente, il musicista Moby ha espresso apprezzamento per le opinioni di Billie Eilish, in particolare riguardo alla sua presa di posizione sul mangiare carne, che definisce “intrinsecamente sbagliato”. Le dichiarazioni della cantante hanno attirato l’attenzione e sono state accompagnate da un gesto concreto di Moby, che ha devoluto l’intero ricavato della sua esibizione al Coachella 2026 a tre organizzazioni per i diritti degli animali.

Le ultime dichiarazioni di Billie Eilish, secondo cui mangiare carne sarebbe «intrinsecamente sbagliato», le sono valse il plauso di Moby che, di recente, ha donato l’intero ricavato della sua esibizione al Coachella 2026 a tre organizzazioni per i diritti degli animali. In una recente intervista per Elle, la popstar statunitense ha risposto alla domanda «Qual è la causa per cui saresti disposta a morire?» dicendo: «Non vi piacerò per questo. Mangiare carne è intrinsecamente sbagliato. Due cose non possono coesistere: “Amo gli animali. e mangio carne”. Non si possono fare entrambe le cose. Potete mangiare carne, fate pure. Potete amare gli animali.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Moby elogia Billie Eilish: «Se avessi dei figli, direi loro di essere più come Billie»

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