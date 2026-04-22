Justin Bieber ha recentemente dedicato una performance al Coachella, aggiungendo un altro momento al loro rapporto di lunga data con Billie Eilish. Il legame tra i due artisti si è manifestato più volte nel corso degli anni attraverso attestazioni di stima e supporto reciproco, creando un filo diretto che li unisce nel mondo della musica. Questo episodio si inserisce in una serie di occasioni in cui entrambi hanno condiviso pubblico rispetto e affetto.

Nel weekend 2 è arrivato uno dei momenti più commentati: la dedica a Billie Eilish. Per lei, Bieber ha scelto «One Less Lonely Girl», brano iconico che i fan storici ricordano bene: quel posto sulla sedia, sotto i riflettori, mentre Justin intonava questa serenata, era il sogno di ogni belieber. Eilish era visibilmente emozionata, quasi sopraffatta: ha esitato prima di salire sul palco. A sostenerla, in un perfetto slancio di girlhood, c’era proprio Hailey Bieber, pronta a fare il tifo per lei. Ma quella scena è solo la ciliegina sulla torta di un legame costruito negli anni. Nel 2013 Billie si filmava mentre confessava il suo amore per Justin: «Ho guardato così tanti suoi video che mi sono messa a piangere.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Justin Bieber e quel legame speciale con Billie Eilish

Justin Bieber feat Billie Eilish - Echoes of Us

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#Charts 7 album di Justin Bieber sono presenti negli Stati Uniti nella Billboard 200 della scorsa settimana. #7 +48 Swag: 43.000 Vendite. Totale 1.130.000 #32 Re Purpose: 22.000 #34 Re Believe: 22.000 #38 Re My world 2.0: 20.000 #110 Re Justice: 13.000 facebook

Big Sean via Instagram: “Fratello mio @justinbieber, tutto quello che ho detto sul palco lo penso davvero, sarò per sempre fiero di te, anche oltre la musica. Grazie per avermi portato sul palco e avermi lasciato festeggiare con te! Big Skylark, Ti voglio bene, bro x.com