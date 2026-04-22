Justin Bieber e quel legame speciale con Billie Eilish
Justin Bieber ha recentemente dedicato una performance al Coachella, aggiungendo un altro momento al loro rapporto di lunga data con Billie Eilish. Il legame tra i due artisti si è manifestato più volte nel corso degli anni attraverso attestazioni di stima e supporto reciproco, creando un filo diretto che li unisce nel mondo della musica. Questo episodio si inserisce in una serie di occasioni in cui entrambi hanno condiviso pubblico rispetto e affetto.
Nel weekend 2 è arrivato uno dei momenti più commentati: la dedica a Billie Eilish. Per lei, Bieber ha scelto «One Less Lonely Girl», brano iconico che i fan storici ricordano bene: quel posto sulla sedia, sotto i riflettori, mentre Justin intonava questa serenata, era il sogno di ogni belieber. Eilish era visibilmente emozionata, quasi sopraffatta: ha esitato prima di salire sul palco. A sostenerla, in un perfetto slancio di girlhood, c’era proprio Hailey Bieber, pronta a fare il tifo per lei. Ma quella scena è solo la ciliegina sulla torta di un legame costruito negli anni. Nel 2013 Billie si filmava mentre confessava il suo amore per Justin: «Ho guardato così tanti suoi video che mi sono messa a piangere.🔗 Leggi su Vanityfair.it
Justin Bieber feat Billie Eilish - Echoes of Us
Notizie correlate
Coachella, il momento magico: Justin Bieber e Billie Eilish insiemeIl secondo weekend del festival Coachella 2026 è stato segnato da una performance di Justin Bieber che ha trasformato il palco desertico in un punto...
Coachella 2026, Justin Bieber a sorpresa porta sul palco Billie EilishJustin Bieber durante il suo concerto al Coachella ha portato sul palco Billie Eilish, sua grande fan a cui ha dedicato il brano ‘One Less Lonely...
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Coachella 2026, Justin Bieber torna e conquista: headliner da dieci; Justin Bieber al Coachella 2026: esibizione pigra o performance geniale?; Dentro le (lussuosissime) case milionarie di Justin e Hailey Bieber: ecco dove vivono davvero; Justin Bieber al Coachella con un laptop e le sue canzoni su YouTube: geniale o disastro?.
Justin Bieber e quel legame speciale con Billie EilishJustin Bieber è tornato live e lo ha fatto sul palco più ambito: il Coachella. Nel primo weekend ha mescolato hit vecchie e nuove, omaggi personali e momenti virali, tra dediche cantate alla moglie e ... vanityfair.it
Justin Bieber al Coachella con Hailey: backstage da sogno, foto intime e momenti speciali insiemeJustin Bieber conquista il Coachella 2026 e sorprende i fan con scatti intimi insieme alla moglie Hailey: tra palco e backstage emerge un artista più sereno, autentico e finalmente in equilibrio con ... rumors.it
#Charts 7 album di Justin Bieber sono presenti negli Stati Uniti nella Billboard 200 della scorsa settimana. #7 +48 Swag: 43.000 Vendite. Totale 1.130.000 #32 Re Purpose: 22.000 #34 Re Believe: 22.000 #38 Re My world 2.0: 20.000 #110 Re Justice: 13.000 facebook
Big Sean via Instagram: “Fratello mio @justinbieber, tutto quello che ho detto sul palco lo penso davvero, sarò per sempre fiero di te, anche oltre la musica. Grazie per avermi portato sul palco e avermi lasciato festeggiare con te! Big Skylark, Ti voglio bene, bro x.com