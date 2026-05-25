All’aeroporto di Bilbao, sabato, quattro persone sono state arrestate dopo che la polizia è intervenuta contro sostenitori della Flotilla. Durante gli scontri, agenti hanno caricato i manifestanti, tra cui due attivisti e due partecipanti alla protesta. Due agenti sono rimasti feriti negli scontri. La situazione ha causato disordini e interruzioni nelle operazioni aeroportuali.

Quattro persone sono state arrestate sabato all’aeroporto di Bilbao dopo che le forze dell’ordine hanno caricato i sostenitori della Flotilla, tra due attivisti e due manifestanti, ferendo inoltre due agenti. L’incidente si è verificato nella zona degli arrivi dello scalo basco durante l’attesa dei sei attivisti spagnoli rientrati dalla missione. La tensione è esplosa intorno alle 14 quando un familiare di uno dei partecipanti ha tentato di superare il cordone di sicurezza per raggiungere i propri cari. Secondo le ricostruzioni ufficiali, l’intervento fisico di un agente per impedire l’avvicinamento ha innescato una colluttazione tra i presenti e la polizia, culminata con cariche degli agenti dell’Ertzaintza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bilbao, caos all’aeroporto: cariche della polizia e 4 arresti

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