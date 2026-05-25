Bilancio partecipativo martedì l’assemblea pubblica sulle 21 proposte dei cittadini
Domani, 26 maggio, prende il via il primo Bilancio partecipativo promosso dal Comune di Pescara. Durante l’assemblea pubblica, saranno presentate e discusse le 21 proposte avanzate dai cittadini. L’iniziativa coinvolge la comunità nella definizione delle priorità di investimento pubblico attraverso un processo partecipativo. L’evento rappresenta il primo passo di un percorso che mira a integrare le esigenze dei residenti nelle decisioni amministrative.
Entrerà nel vivo domani, 26 maggio, il percorso del primo Bilancio partecipativo promosso dal Comune di Pescara. Alle ore 18, nella sala consiliare del Comune, si terrà infatti l’assemblea pubblica convocata dal presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli per presentare alla città le 21. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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