Bilancio partecipativo del Comune di Bologna sul piatto 3 milioni per il 2026 | come funziona e quando i cittadini votano i progetti

Il bilancio partecipativo del Comune di Bologna torna con un nuovo stanziamento di tre milioni di euro per il 2026. Dal 2017, questa iniziativa coinvolge i cittadini nella scelta di progetti da finanziare attraverso un processo di voto. La procedura prevede che i residenti possano proporre e selezionare interventi, con le votazioni che si svolgeranno nelle prossime settimane.

Bologna, 13 marzo 2026 – "Riparte il bilancio partecipativo, uno strumento di democrazia diretta che il Comune utilizza dal 2017. Anche questa edizione prevede tre milioni di euro con decisione diretta dei cittadini, ma con alcune modifiche nate dal confronto con la cittadinanza e con i consigli di quartiere". Lo ha detto Erika Capasso, delegata del sindaco ai Quartieri e all'immaginazione civica, presentando la quinta edizione del bilancio partecipativo. Il percorso del Bilancio partecipativo. Il percorso partirà a maggio con i laboratori di quartiere, dedicati all'ascolto dei bisogni del territorio, mentre in autunno si svolgerà il voto digitale che permetterà di selezionare i progetti da realizzare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

