Dopo le elezioni comunali, si registra un aumento significativo di candidati islamici nelle liste del centrosinistra. Un politico ha commentato questa crescita, sostenendo che dietro questa scelta ci sarebbe un tentativo di islamizzare il paese. La questione è stata sollevata pubblicamente, senza ulteriori dettagli o prove, e ha suscitato discussioni tra gli osservatori politici.

Al netto dei risultati elettorali di questa tornata di Comunali, c'è da segnalare l'aumento vertiginoso di candidati islamici nelle liste del centrosinistra. Se ne parla nel corso della puntata di lunedì 25 maggio di 4 di sera, su Rete 4. Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia indica le criticità di certe dinamiche viste in queste settimane di campagna elettorale. Il parlamentare denuncia l'"ipocrisia di quella sinistra che in nome di Allah misericordioso chiede di votare Pd e poi in nome del rispetto alla laicità pretende che vengano tolti i crocifissi dalle scuole, che i presepi vengano tolti dalle aule e che non si possa cantare nei canti di Natale parlando di Gesù Bambino e della Madonna". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bignami sferza il Pd: "Ecco il vero motivo per cui vuole islamizzare l'Italia"

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