Stasera su Rai 3 va in onda il film di Darren Aronofsky che ha premiato Brendan Fraser con l'Oscar come miglior attore protagonista. L’attore ha rivelato pubblicamente il motivo per cui il regista lo ha scelto per il ruolo principale. La decisione di Aronofsky di coinvolgere Fraser è stata annunciata dallo stesso attore, che ha spiegato i dettagli della selezione.

Stasera in prima serata su Rai 3 torna il film di Darren Aronosfy che ha fruttato l'Oscar come miglior attore protagonista a Brendan Fraser, ecco come è stato scelto l'attore. Il drammatico The Whale, diretto da Darren Aronofsky, ha rilanciato la carriera di Brendan Fraser fruttandogli un Oscar come miglior attore protagonista. Da attore di razza, Fraser ha fornito una performance commovente, ma non è stato solo il suo talento a convincere Aronosfky a scommettere su di lui. Perché Darren Aronosfky ha scelto Brendan Fraser come protagonista La nostra recensione di The Whale analizza l'acclamata pellicola di Aronosfy che racconta la solitaria esistenza di un uomo obeso, che riversa tutta la sua attenzione sul cibo per curare i drammi esistenziali che lo affliggono e il mancato rapporto con la figlia . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Brendan Fraser: "Ecco il 'vero' motivo per cui Darren Aronofsky mi ha voluto in The Whale"

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