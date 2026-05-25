Annalee Davis presenta a Venezia opere create con semi, foglie, piume e fibre raccolti nella sua Barbados. La sua esposizione si concentra sulla relazione tra le piante e il futuro, mettendo in discussione il concetto di “colonialismo verde”. La sua partecipazione alla Biennale del 2026 porta un messaggio attraverso le sue installazioni, realizzate con materiali naturali e locali.

L'artista Annalee Davis nelle sue opere esposte alla Biennale di Venezia 2026 ha trovato un modo «gentile» per denunciare tutto questo. Lei, che vive e lavora in un'ex piantagione di Barbados, è così legata alla sua terra che ha voluto mettere in mostra semi, baccelli, foglie, guaine di cocco, infiorescenze di palma, piume e bambù, tutti provenienti dalla sua amata isola caraibica. Invitata nella mostra internazionale In Minor Keys, quella curata dalla compianta Koyo Kouoh, ha voluto affrontare il tema dell'ecologia risucchiata dal profitto: scava nel passato coloniale e nella coscienza spirituale, cercando di esaltare la bellezza della natura selvaggia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Biennale di Venezia, «E se fossero le piante ad aver capito il futuro meglio di noi?»: la lezione di Annalee Davis contro il «colonialismo verde»

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