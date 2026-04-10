Paolo Jannacci inaugura l’edizione 2026 del Maggio della Musica

Venerdì 24 aprile alle ore 20 si terrà l'inaugurazione della stagione 2026 del Maggio della Musica, organizzata dall’Associazione presieduta da Gina Baratti e diretta artisticamente da Stefano Valanzuolo. Il primo concerto vedrà protagonista Paolo Jannacci, un musicista noto per la sua musica che combina elementi di canzone d’autore e jazz. L’evento si svolgerà in una location non specificata.

Eclettico, sospeso tra la canzone d’autore e l’amore per il jazz: ecco il ritratto di Paolo Jannacci, il musicista che inaugurerà venerdì 24 aprile alle ore 20 la stagione dell’Associazione Maggio della Musica presieduta da Gina Baratti, con la direzione artistica di Stefano Valanzuolo, nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Maggio della Musica 2026 si apre con il duo Jannacci-MorettoAl via, il 24 aprile, l'edizione 2026 del MAGGIO DELLA MUSICA, che si aprirà con il Duo pianistico di Paolo Jannacci e Daniele Moretto.

Maggio della Musica 2026 a Napoli: Jannacci, Servillo e omaggio Gershwin-Ravel tra classica e jazzTra Villa Pignatelli e Museo Darwin Dohrn, la rassegna diretta da Stefano Valanzuolo alterna grandi solisti internazionali, giovani talenti e...

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