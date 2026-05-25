Biblofestival fine-settimana di eventi in Bergamasca

Terzio fine settimana di Biblofestival che chiude il mese di maggio ma non la programmazione della rassegna dedicata ai più piccoli che continua fino al 13 giugno. La ventitreesima edizione di Biblofestival – edizione 2026 – è frutto della co-progettazione tra Abibook Società Cooperativa Sociale ONLUS di Brescia e il Sistema bibliotecario dell’Area di Dalmine, in collaborazione con il Sistema bibliotecario dell’Area Nord-Ovest della provincia di Bergamo. Il progetto Biblofestival – edizione 2026, ha ottenuto il contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca nell’ambito del Bando “Promozione della lettura – anno 2025”. La direzione artistica è di Simonetta Rovelli con la collaborazione di Alice Centurelli, Alice Rigamonti, Impronte Creative e Pandemonium Teatro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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