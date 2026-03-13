Polenta taragna casoncelli e pizzoccheri | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

Nel fine settimana in Bergamasca si svolgono diverse sagre e eventi culinari. A Palazzago si tiene il Festival della polenta taragna, mentre al Piazzale degli Alpini si svolge una competizione tra casoncelli e pizzoccheri. Ad Albino si celebra lo street food e a Sotto il Monte Giovanni XXIII si tiene la festa di San Patrizio. Questi eventi attirano molti appassionati di gastronomia locale.

Il Festival della polenta taragna a Palazzago, la sfida tra casoncelli e pizzoccheri al Piazzale degli Alpini, lo street food ad Albino e la festa di San Patrizio a Sotto il Monte Giovanni XXIII. Sono diverse le kermesse gustose organizzate nella città e nella provincia di Bergamo nel week-end da venerdì 13 a domenica 15 marzo. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Al Piazzale degli Alpini a Bergamo si terrà una sfida tra Casoncelli vs Pizzoccheri. L'iniziativa si svolgerà venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 marzo. Il menù prevede: tagliere di salumi misti delle valli bergamasche e "bergamì" della nonna – (coppa, salame, lardo nostrano e sformato...

Casoncelli, pizzoccheri e polenta taragna: le sagre del fine-settimana in BergamascaDalla sfida tra casoncelli e pizzoccheri al Piazzale degli Alpini alla Taragna Wine Fest a Spirano.

Pizzoccheri, sciatt e cioccolato: le sagre del fine-settimana in BergamascaDalla sagra dei pizzoccheri e degli sciatt al Piazzale degli Alpini alla Festa del cioccolato sul Sentierone: non mancano le kermesse gustose in...

Polenta taragna, casoncelli e pizzoccheri: le sagre del fine-settimana in BergamascaLe kermesse gustose organizzate nella città e nella provincia di Bergamo nel week-end da venerdì 13 a domenica 15 marzo. bergamonews.it

Casoncelli, pizzoccheri e polenta taragna: le sagre del fine-settimana in BergamascaLe kermesse gustose organizzate nella città e nella provincia di Bergamo nel week-end da venerdì 6 a domenica 8 marzo. bergamonews.it

