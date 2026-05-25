BIANCA di Nanni Moretti dal 25 al 27 maggio al Visionario

Da udine20.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Torna sul grande schermo del  Visionario dal 25 al 27 maggio   BIANCA  di Nanni Moretti! Ci sono autori che raccontano il proprio tempo. E poi ci sono autori che il proprio tempo lo inventano.  Nanni Moretti  appartiene a questa seconda specie rarissima: quella dei cineasti che hanno trasformato il linguaggio quotidiano in immaginario collettivo, il nevrotico privato in gesto politico, la confessione in rito nazionale. Quando si pensa all’Italia tra la fine degli anni Settanta e l’inizio dei Novanta, Moretti emerge come una figura inevitabile. Ha raccontato la borghesia mentre smarriva i propri codici morali, l’individuo urbano prima che arrivassero i social a trasformare ogni nevrosi in performance permanente. 🔗 Leggi su Udine20.it

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