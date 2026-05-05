In anteprima il 6 e 7 maggio al Nuovo Sacher di Nanni Moretti Etty la nuova serie di Hagai Levi | la trama e le parole del regista israeliano

Da amica.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

(askanews) – Sarà presentata in anteprima il 6 e 7 maggio al Nuovo Sacher di Nanni Moretti Etty, la nuova serie di Hagai Levi, creatore di In treatment e The Affair. Lo sceneggiatore, regista e produttore israeliano sarà ospite nel cinema romano il 7 maggio insieme all’attrice Julia Windischbauer. Etty ripercorre lo straordinario viaggio interiore di Etty Hillesum, scrittrice olandese di origine ebraica, che in un’Amsterdam sotto occupazione nazista intraprese un percorso terapeutico. Quella che iniziò come un’esplorazione personale si trasformò in un risveglio spirituale documentato nei suoi diari, e nella scoperta di un’incredibile forza interiore che la portò a scegliere di condividere il destino del proprio popolo, anche se avrebbe avuto la possibilità di salvarsi.🔗 Leggi su Amica.it

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