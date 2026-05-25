Bianca Balti ha dichiarato che la loro amicizia con Elisabetta Canalis si è interrotta a causa di differenze politiche. La modella ha specificato che in America le divergenze politiche possono portare a conflitti anche tra amici. Non ha fornito dettagli su eventuali discussioni o altre ragioni della rottura. Balti ha sottolineato che le opinioni politiche rappresentano un motivo di scontro tra loro. La loro relazione si è conclusa dopo aver condiviso un legame di amicizia.

A raccontarlo è stata Bianca Balti durante la sua partecipazione al podcast Non lo faccio x moda, ospite di Giulia Salemi. Da tempo i fan avevano notato un dettaglio significativo: le due non si seguono più su Instagram. E ora è arrivata la conferma. «Con Elisabetta devo dire che prima eravamo amiche e ora non siamo più tanto amiche. Abbiamo delle visioni politiche differenti», ha spiegato la modella. Di fronte alla battuta ironica di Giulia Salemi («Ah, si litiga per la politica adesso? Prima si litigava per i ragazzi.»), Bianca Balti ha chiarito che non si è trattato di uno scontro improvviso, ma di un allontanamento maturato col tempo: «Quando si vive in America, direi che si può litigare anche per la politica». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bianca Balti: «Io ed Elisabetta Canalis eravamo molto amiche e ora non più: abbiamo idee politiche diverse»

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