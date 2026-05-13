Al festival di Cannes 2026, le star sono arrivate con look che hanno attirato l’attenzione, soprattutto per le acconciature. Gillian Anderson ha sfoggiato i suoi riccioli voluminosi in stile anni Ottanta, mentre Demi Moore ha scelto un wet look che richiamava le sirene. Sul secondo red carpet si sono visti altri look di bellezza che hanno suscitato interesse, anche se pochi grandi nomi sono stati fotografati in passerella.

Poche gli avvistamenti di grandi star sul red carpet di Cannes, ma in compenso lato beauty le acconciature si fanno notare. Qui di seguito le foto dal red carpet e i nostri voti +++dropcap In seconda serata al Festival di Cannes 2006, dedicata a due film d'autore, Teenage Sex And Death At Camp Miasma by Jane Schoenbrun e di La Vie D'Un Femme di Charline Bourgeois-Tacquet sul red carpet oltre alla giurata più guardata della Croisette, Demi Moore, appare anche l'attrice Gillian Anderson, tra le più attese presenze dell'evento.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: Gillian Anderson con chioma riccia anni '80, Demi Moore con wet look da sirena e gli altri beauty look sul secondo red carpet (e i nostri voti)

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