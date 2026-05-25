Bergamo qualcuno scaglia una freccia da un’auto in corsa | passante ferito al petto
Un uomo di 59 anni è stato ferito al petto da una freccia, che sarebbe stata scagliata da una balestra mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato a Carvico, in provincia di Bergamo. L'incidente si è verificato oggi, e il passante è stato trasportato in ospedale per le ferite. Non ci sono altre persone coinvolte o dettagli sulle cause dell’episodio. La polizia indaga sull’accaduto.
Un uomo di 59 anni è rimasto ferito oggi a Carvico, in provincia di Bergamo, da una sorta di freccia scagliata presubilmente da una balestra, mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato. A lanciarla sarebbe stata una persona a bordo di un’auto in corsa, che si è poi allontanata.L’uomo si trovava con la sua compagna. Le sue condizioni non sono gravi. Sull’episodio indagano i carabinieri che cercano ancora di capire se si tratti di un agguato mirato o casuale. Si stanno controllando le telecamere della zona. «Sono tutti stra-corrotti»: l’attacco di Sempio ai pm di Pavia. Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi e lo sfogo con l’amica dopo l’incontro con gli avvocati «Dovevate spararmi alle gomme», la trappola sotto casa dopo 40 km in fuga. 🔗 Leggi su Open.online
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