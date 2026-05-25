Bergamo qualcuno scaglia una freccia da un’auto in corsa | passante ferito al petto

Notizia in breve

Un uomo di 59 anni è stato ferito al petto da una freccia, che sarebbe stata scagliata da una balestra mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato a Carvico, in provincia di Bergamo. L'incidente si è verificato oggi, e il passante è stato trasportato in ospedale per le ferite. Non ci sono altre persone coinvolte o dettagli sulle cause dell’episodio. La polizia indaga sull’accaduto.