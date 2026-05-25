Una donna senza fissa dimora è stata arrestata in un ristorante di Bergamo, trovata nascosta dietro al frigorifero. Due uomini dello stesso status sono stati arrestati e denunciati per tentato furto aggravato, dopo essere stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza. La donna è stata sorpresa nel locale, mentre i due uomini sono stati fermati poco dopo. Non ci sono state altre persone coinvolte.

Due persone senza fissa dimora sono state arrestate e denunciate per tentato furto aggravato in concorso ai danni di un ristorante nella mattinata del 22 maggio 2026. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione del titolare dell’attività e all’analisi delle immagini di videosorveglianza, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili. La segnalazione e l’intervento delle Volanti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando il titolare di un ristorante situato in via Papa Giovanni XXIII a Bergamo ha notato una presenza sospetta all’interno del proprio locale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bergamo, sorpresa in cucina nascosta dietro al frigorifero del ristorante: arrestata una donna

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