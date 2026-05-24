Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rubare in un ristorante di viale Papa Giovanni XXIII. Il tentativo di furto è stato scoperto dal titolare, che si trovava dietro al frigorifero. Il furto avrebbe coinvolto un bottino di circa 2.000 euro. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’autore del tentato furto.

IL FURTO. All’osteria «Mille storie e sapori» di viale Papa Giovanni XXIII, arrestata. Il bottino avrebbe sfiorato i 2mila euro. Denunciato il complice. «Se fossi arrivato 15 minuti dopo, probabilmente adesso starei contando la merce rubata». E invece Paolo Stefanetti, titolare dell’osteria «Mille storie e sapori» in viale Papa Giovanni XXIII, è arrivato proprio nel bel mezzo del tentato furto al suo locale. Due persone – un uomo e una donna – nella notte tra giovedì e venerdì hanno infatti forzato l’entrata, introducendosi e tentando di portar via merce dal valore di circa 2mila euro. Alla fine, però, non è andata come speravano: la freddezza del titolare e l’intervento della Polizia di Stato hanno permesso di arrestare la donna. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Entra in un ristorante e tenta il furto: sorpresa dal titolare dietro al frigo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

She Walks Into the Marshals Office—Expecting Trouble, But Wins His Heart at First Sight

Notizie e thread social correlati

Entra nel ristorante per rubare, ma rimane bloccata in cucina e viene scoperta dal titolare: arrestataUna donna che aveva tentato di rubare in un ristorante si era nascosta dietro un frigorifero nella cucina, ma è stata scoperta dal titolare.

Cerca di rubare in un ristorante e si nasconde dietro un frigo, arrestataUna donna senza fissa dimora, con precedenti specifici, è stata fermata dalla Polizia di Stato di Bergamo dopo aver tentato di rubare in un...

Temi più discussi: Entra in un ristorante a Rapagnano e arraffa di tutto: 40enne preso e denunciato; Maggio 2026: 15 nuovi ristoranti nella Guida MICHELIN Italia; Il ristorante Barbagianni di Colle di Val d’Elsa entra nella selezione della Guida Michelin; Come riempire il locale a giugno PRIMA che inizi la stagione (davvero).

Entra in un ristorante e tenta il furto: sorpresa dal titolare dietro al frigoAll’osteria Mille storie e sapori di viale Papa Giovanni XXIII, arrestata. Il bottino avrebbe sfiorato i 2mila euro. Denunciato il complice. ecodibergamo.it

All’osteria Mille storie e sapori di viale Papa Giovanni XXIII, arrestata. Il bottino avrebbe sfiorato i 2mila euro. Denunciato il complice. x.com

Entra in un ristorante a Rapagnano e arraffa di tutto: 40enne preso e denunciatoFERMO Entrato in un ristorante di Rapagnano aveva fatto razzia di oggetti e pensava di averla fatta franca, invece è stato denunciato. Il ... msn.com

In un ristorante sopra uno dei tavoli all'aperto reddit