Il Prefetto di Bergamo incontra i comandanti dei carabinieri | si rafforza la sicurezza sul territorio

Nella mattinata di lunedì 16 marzo, il Prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, ha incontrato i comandanti dei carabinieri per discutere delle attività di sicurezza nel territorio. L'incontro si è svolto nella sede prefettizia e ha visto la partecipazione dei responsabili delle forze dell’ordine locali. L’obiettivo principale era condividere informazioni e pianificare strategie di intervento per garantire maggiore tutela ai cittadini.

Bergamo. Nella mattinata di lunedì 16 marzo, il prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, ha ricevuto in Prefettura i comandanti delle Compagnie dei Carabinieri di Bergamo, il capitano di Treviglio Massimiliano Corbo, il maggiore di Zogno Antonio Rosario Stanizzi, il maggiore di Clusone Pablo Salari, e il capitano Maurizio Guadalupi. L’incontro, a cui ha presenziato il comandante provinciale colonnello Salvatore Sauco, accompagnato dal capo ufficio comando tenente colonnello Giuseppe Regina, ha offerto l’occasione per un approfondimento delle caratteristiche dei diversi ambiti territoriali che compongono la provincia, nonché degli assetti organizzativi delle quattro compagnie dell’Arma. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Massa-Carrara: Prefetto e Carabinieri, più sinergia per sicurezza e contrasto alla criminalità sul territorio.Massa-Carrara, 17 febbraio 2026 – Il prefetto Gaetano Cupello ha effettuato questa mattina una visita al comando provinciale dei Carabinieri di... Il prefetto Aprea incontra i comandanti delle Polizie locali del BrindisinoNel corso dell’incontro, il prefetto ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto dalla Polizia Locale nel presidio del territorio e nella... Contenuti e approfondimenti su Il Prefetto di Bergamo incontra i... Temi più discussi: Sospensione del Consiglio comunale di Sarnico; La Prefettura nomina il commissario che traghetterà Sarnico alle prossime elezioni; Emergenza valanghe in Valtellina e Valchiavenna, nasce un tavolo tecnico sulla sicurezza; A Sarnico arriva il commissario prefettizio. Il Prefetto di Bergamo incontra i comandanti dei carabinieri: si rafforza la sicurezza sul territorioIl Prefetto ha incontrato i comandanti delle quattro compagnie dei Carabinieri della provincia per fare il punto su sicurezza e fenomeni criminali locali: i presidi territoriali e la collaborazione co ... bergamonews.it Sarnico, nominato un commissario dal prefetto. Avviata la procedura per sciogliere il Consiglio comunaleIl Prefetto della Provincia di Bergamo Luca Rotondi ha avviato la procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale di Sarnico, a seguito delle dimissioni contestuali della metà più uno dei ... ecodibergamo.it Valbondione: finisce l'era Semperboni, arriva il Commissario Prefettizio In seguito alle dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri (6 su 10), il Prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, ha avviato le procedure per lo scioglimento del Consiglio comun - facebook.com facebook Il viceprefetto Giacomo Pintus garantirà il funzionamento del Comune. x.com