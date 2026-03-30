Recensione | Mike & Nick & Nick & Alice l’action Disney+ a tinte sci-fi

È stata pubblicata su Disney+ il 27 marzo una nuova action-comedy dal tono sci-fi intitolata Mike & Nick & Nick & Alice. La serie presenta un mix di elementi di azione e umorismo, ambientata in un contesto futuristico. La produzione è disponibile sulla piattaforma di streaming e si inserisce nel catalogo delle recenti uscite del genere.

Abbiamo visto Mike & Nick & Nick & Alice, un’action-comedy dal sapore sci-fi disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ dal 27 marzo. Di seguito, la nostra recensione. Scritto e diretto da BenDavid Grabinski, il film vede come protagonisti Vince Vaughn, James Marsden ed Eiza González. Completano il cast nomi di rilievo come Keith David, Stephen Root, Lewis Tan e Ben Schwartz. La vicenda ruota attorno a Mike, un uomo comune la cui esistenza viene scossa dall’incontro con Nick. La situazione si complica quando appare un secondo Nick proveniente dal futuro, in missione per correggere alcuni errori passati dalle conseguenze disastrose. I tre formano così una squadra improvvisata per rintracciare Alice, una figura misteriosa che rappresenta il vero perno dell’intera storia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Recensione: Mike & Nick & Nick & Alice, l’action Disney+ a tinte sci-fi Articoli correlati Leggi anche: Mike & Nick & Nick & Alice, la commedia action su Disney+: trailer, trama, cast e quando esce Mike & Nick & Nick & Alice: la nuova commedy action Disney +Vince Vaughn e James Marsden, insieme a Eiza González, sono protagonisti della commedia d’azione di BenDavid Grabinski in arrivo dal 27 marzo su... Tutti gli aggiornamenti su Recensione Mike amp Nick amp Nick amp... Temi più discussi: Mike & Nick & Nick & Alice, recensione: action comedy senza personalità; Recensione cinematografica zu Mike & Nick & Nick & Alice ? Il doppio killer; Mike & Nick & Nick & Alice, recensione: Vince Vaughn viaggia nel tempo in una debole commedia d'azione; Mike & Nick & Nick & Alice: recensione, doppio Vince ma poche risate. Mike & Nick & Nick & Alice: recensione, doppio Vince ma poche risateScopri la nostra recensione di Mike & Nick & Nick & Alice, la action comedy su Disney+ con Vince Vaughn e James Marsden. cinefilos.it Mike & Nick & Nick & Alice, recensione: action comedy senza personalitàNon basta un approccio gigione, non bastano sterzate stilistiche anni Ottanta (e Novanta) e non possono bastare un pugno di battute ben assestate per rendere una commedia degna di occupare un'ora e ci ... msn.com #Thehistoryofsound, recensione del film con #PaulMescal e #JoshOConnor: storia di un amore struggente che ci chiede a cosa davvero vogliamo aggrapparci per un po’ di felicità (anche soffrendo) https://vogueitalia.visitlink.me/vZ5QWQ - facebook.com facebook “Il bene comune”, storia corale, tutta al femminile, sulla possibilità di ricominciare per chi ha sbagliato, con attori convincenti, è una commedia poetica scheggiata però da alcune ingenuità. La recensione di Eusebio Ciccotti x.com