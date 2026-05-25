Benvenuti a Roma | auto in divieto di sosta blocca il bus i turisti la spostano di peso

Un autobus dell'Atac si è trovato bloccato in strada a Roma, intrappolato dietro un’auto in divieto di sosta. I turisti presenti hanno spinto l’auto per liberare il mezzo e permettere la ripresa del servizio. La scena si è svolta nel centro cittadino, con i passeggeri che hanno aiutato a rimettere in movimento il bus, mentre il traffico si è accumulato nelle vicinanze.

Roma, 25 maggio 2026 – Un autobus Atac bloccato in mezzo alla strada, una macchina in divieto di sosta e un gruppo di turisti costretto a intervenire per far ripartire la linea. È accaduto a Roma, in piazza San Clemente, all’incrocio con via di San Giovanni in Laterano, dove una vettura parcheggiata male ha impedito il passaggio di un mezzo della linea 85. Secondo quanto raccontato, alcuni presenti hanno deciso di sollevare “di peso” l’auto per spostarla di alcuni centimetri e consentire all’autobus di proseguire la corsa. La scena si è svolta tra l’incoraggiamento della folla, che dava il ritmo allo sforzo, e l’applauso finale dei presenti quando il mezzo pubblico è riuscito finalmente a passare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bus bloccato da un’auto in sosta vietata a Roma, passeggeri e turisti la spostano a mano: il videoNel centro di Roma, un bus della linea 85 si è bloccato in una curva a causa di un’auto parcheggiata in sosta vietata.

Bus bloccato da un’auto in sosta vietata: passeggeri e turisti spostano la macchina a manoUn autobus Atac si è bloccato nel centro di Roma a causa di un’auto parcheggiata in divieto di sosta tra via dei Querceti e via San Giovanni in...

Si parla di: Modi a Roma, sul suo X lo spettacolo di danza indiana di 5 italiane; LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos 7-6, 6-7, (10-3), ATP Roma 2026 in DIRETTA: gli azzurri scrivono la storia!.

Benvenuti al Park Vittoria Colonna. Subito pronti cinquanta posti autoSiglato a Roma l’accordo tra il Comune e la società Invimit proprietaria dell’immobile da tempo disabitato. I parcheggi saranno gratuti solo la prima ora. Il parlamentare Carloni: Iniziato il ... ilrestodelcarlino.it