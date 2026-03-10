La cantante israeliana Noa ha visitato il convento delle monache agostiniane di Pennabilli, in provincia di Rimini, dove ha condiviso un video messaggio con suor Abir, una religiosa libanese. Nel filmato, le due donne si presentano come legate a Dio e alla pace, sottolineando il loro legame attraverso un gesto di vicinanza e solidarietà. La visita ha suscitato attenzione e curiosità tra i presenti.

Rimini, 10 marzo 2026 - Una visita inattesa e carica di significato quella della cantante israeliana Noa al monastero delle monache agostiniane di clausura di Sant’Antonio di Padova a Pennabill i, in provincia di Rimini. Il video messaggio di Noa e di suor Abir dal convento di Pennabilli La visita dell’artista israeliana . L’artista, arrivata in Italia per il festival “Re-Imagine Peace” a Firenze, è rimasta nel Paese a causa della cancellazione dei voli legata al conflitto in Medio Oriente. Grazie all’invito di un sacerdote italiano che opera a Gerusalemme e che conosce sia la cantante sia suor Abir Hanna, religiosa di origine libanese del monastero, Noa ha raggiunto in forma privata il convento sulla rupe di Pennabilli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Noa e il video messaggio con suor Abir dal convento di Pennabilli: “Eccoci qui, un’israeliana e una libanese legate a Dio e alla pace”

Articoli correlati

Noa, la cantante israeliana bloccata a Firenze: ‘Preghiamo per le persone in Iran’ | VIDEOLa cantante Noa si trova a Firenze per iniziare i preparativi del Re-Imagine Peace: un evento musicale che unirà artisti palestinesi e israeliani.

Leggi anche: La cantante israeliana Noa ‘in esilio’ a Firenze: “Prego e canto per la pace e per tutti gli innocenti”

Approfondimenti e contenuti su Noa e il video messaggio con suor Abir...

Discussioni sull' argomento Medio Oriente, l'appello di Noa: ricordiamoci che siamo tutti creature di puro amore; La cantante israeliana Noa bloccata a Firenze per la guerra: Prego e soffro. Per noi è un incubo; La cantante Noa bloccata a Firenze: Canto per la pace, ma ho paura di questa guerra in Iran: è un conflitto grave, diverso da tutti gli altri; Angeli della pace, proteggete i miei cari: Noa bloccata a Firenze canta in chiesa.

Surriento Gentile, il messaggio di pace di NoaUn viaggio musicale tra le sponde del Mediterraneo: il concerto di Noa al Teatro Tasso di Sorrento. L'evento s'inserisce nella rassegna Surriento Gentile, diretta da Marisa Laurito, in programma ... rainews.it

La cantante israeliana Noa è ancora bloccata a Firenze a causa della guerra in Medio Oriente. Ma durante questo suo "esilio" fiorentino non perde occasione per far ascoltare la sua splendida voce: questa volta, dopo l'esibizione alla Chiesa di San Salvatore - facebook.com facebook