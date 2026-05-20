Una televisione israeliana ha diffuso la notizia di una telefonata considerata drammatica tra il primo ministro e l'ex presidente degli Stati Uniti. Nel frattempo, i Pasdaran hanno dichiarato che un attacco statunitense porterebbe a una guerra che si estenderebbe oltre i confini regionali. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni crescenti tra Israele, gli Stati Uniti e l'Iran. Nessuna delle parti ha fornito dettagli ufficiali sulle comunicazioni intercettate o sulle minacce avanzate.

“Faremo un piccolo viaggio in un posto chiamato Iran. Dobbiamo impedire loro di pensare al nucleare e non permetteremo loro di avere un’arma nucleare”. Lo ha detto il presidente Donald Trump, parlando alla Casa Bianca in occasione del Congressional Picnic. “Abbiamo fatto un lavoro eccezionale e penso che lo concluderemo molto rapidamente e non avranno un’arma nucleare: spero che lo faremo in modo molto piacevole”. Il ministro degli Interni pakistano Mohsin Naqvi si è recato oggi a Teheran per colloqui con funzionari iraniani. Lo riporta l’agenzia di stampa statale iraniana Irna, che cita fonti diplomatiche a Islamabad. Naqvi si trova in Iran per la seconda volta in meno di una settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, tv israeliana: “Drammatica telefonata tra Netanyahu e Trump”. Pasdaran: “Se Usa attaccano la guerra si estenderà oltre la regione”

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Where Is Benjamin Netanyahu After Iran's Deadly Kheibar Shekan Pierces Israeli Skies 1st Reaction

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