Marco Genovese è un centrocampista del Napoli considerato tra i giovani più promettenti della stagione in corso. Nato nel 2004, si è affermato come un giocatore di qualità e personalità. La sua crescita nel settore giovanile ha portato alla prima squadra, dove ha esordito in questa stagione. È stato impiegato in diverse partite, dimostrando capacità tecniche e tattiche. Attualmente, il suo ruolo è quello di centrocampista centrale e si prevede un suo sviluppo come uno dei punti di riferimento futuri del club.

Bologna, 25 maggio 2026 – Centrocampista di qualità e carattere, Marco Genovese è uno dei prospetti più interessanti di questa stagione in casa Napoli. Per la serie Benedetta Primavera: quando i talenti li abbiamo in casa, parliamo di un giocatore di cui già si è sentito parlare nel corso degli ultimi anni e che potrebbe tornare alla ribalta nel corso di questi mesi di calciomercato, Marco Genovese. Nato il 10 gennaio del 2007 a Castellamare di Stabia, Marco Genovese cresce calcisticamente nella Virtus Stabia (nel corso della sua esperienza Virtus Junior Napoli) prima di essere notato dalla Sampdoria. Genovese attira le attenzioni della squadra blucerchiata grazie alle sue ottime doti tecniche, agli inserimenti ed all'intelligenza tattica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Benedetta Primavera: chi è Marco Genovese, il centrocampista del futuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Benedetta Primavera: Elia Plicco, più fantasia per il Parma del futuroIl Parma si prepara a puntare sul talento di Elia Plicco, trequartista noto per le sue qualità tecniche e il tiro potente.

Benedetta Primavera: Stefano Merola, dribbling e sostanza per la Juve del futuroUn giovane talento in ascesa nel settore calcistico italiano, Antonio Stefano Merola, gioca come ala sinistra e si distingue per tecnica e precisione.

Temi più discussi: TRICHIANA: acquerelli del gruppo di artisti guidati da Donata Dal Molin; Gli eventi in programma venerdì; Scheda giocatore Bedini Benedetta; Agenda del sabato: ecco cosa fare a Belluno e provincia.

RT @88Valery: @marie_nassar Domenica Benedetta amica miaSereni pensieri è momenti speciali in questo tuo giorno cara MarieTi abbr… x.com

Benedetta Primavera: chi è Filippo Carbone, il giovanissimo del Genoa che piace a De RossiGenova, 21 maggio 2026 – Trequartista con il vizio del gol, Filippo Carbone è uno dei prospetti più interessanti in casa Genoa. Per la serie Benedetta Primavera: quando i talenti li abbiamo in casa, p ... sport.quotidiano.net

Benedetta primavera, Niccolò Fontana: un portiere figlio d'arte per il Cesena che verràNato nella città romagnola, si ispira a Vicario e spera di raccogliere l’eredità di papà Alberto: adesso sogna l'esordio in prima squadra con i colori bianconeri ... msn.com