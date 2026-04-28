Benedetta Primavera | Stefano Merola dribbling e sostanza per la Juve del futuro

Un giovane talento in ascesa nel settore calcistico italiano, Antonio Stefano Merola, gioca come ala sinistra e si distingue per tecnica e precisione. La Juventus, squadra di grande tradizione, punta su di lui come uno dei prospetti più promettenti per il futuro. Merola ha dimostrato capacità di cambiare le sorti delle partite, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi.

Torino, 27 aprile 2026 – Ala sinistra capace di spostare gli equilibri con tecnica e precisione, Antonio Stefano Merola è uno dei prospetti più interessanti in casa Juventus. Per la serie Benedetta Primavera: quando i talenti li abbiamo in casa, oggi parliamo di un giocatore di cui già si è sentito parlare nel corso degli ultimi anni e che potrebbe essere un diamante della futura rosa bianconera, Antonio Stefano Merola. Nato a Torino il 5 gennaio del 2007, il piemontese di origine campana (i genitori sono di Roccadaspide (SA), città dove è cresciuto anche Gaetano Oristanio, talento del Parma: un precedente che lascia ben sperare) non ha ancora visto trascorrere venti primavere, ma ha già vissuto alcuni episodi fondamentali per la sua crescita.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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