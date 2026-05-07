Benedetta Primavera | Elia Plicco più fantasia per il Parma del futuro

Il Parma si prepara a puntare sul talento di Elia Plicco, trequartista noto per le sue qualità tecniche e il tiro potente. La società ha sottolineato l'importanza di sviluppare ulteriormente il suo potenziale, considerandolo uno dei giovani più promettenti tra le fila della squadra. Plicco, nato e cresciuto nel settore giovanile, ha già mostrato segnali di crescita e si candida a diventare una pedina chiave nel prossimo campionato.

Parma, 7 maggio 2026 – Trequartista ricco di qualità e destro da contagiri, Elia Plicco è uno dei prospetti più interessanti in casa Parma. Per la serie Benedetta Primavera: quando i talenti li abbiamo in casa, parliamo di un giocatore di cui già si è sentito parlare nel corso dell'ultimo anno e che potrebbe essere un diamante della futura rosa del Parma, Elia Plicco. Nato a Fidenza il 1 febbraio del 2007, il fantasista cresce nel Parma ed è una delle istituzioni del settore giovanile dei Crociati. La sua qualità principale è la precisione del suo piede, il destro. Capace di attaccare la profondità, Plicco riesce ad essere l'arma in più della squadra accompagnando il reparto offensivo nelle azioni alla ricerca del gol.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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