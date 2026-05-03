Sono stati annunciati gli ospiti della prima puntata di Belve Crime, che andrà in onda martedì 5 maggio 2026 su Rai 2 in prima serata. Tra le presenze previste, ci sarà anche Elisa True Crime. La puntata sarà trasmessa in prima serata e sarà visibile sul canale nazionale. La programmazione della nuova edizione prevede diverse figure legate al mondo delle cronache nere.

Oggi sono stati svelati gli ospiti della prima puntata di Belve Crime che andrà in onda martedì 5 maggio 2026 sui Rai 2, in prima serata. Si tratta di Katarina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone, protagonisti di tre storie di cronaca nera che hanno segnato tre epoche diverse: gli anni ’80 e ’90 e e il 2019. La vera novità però è che Francesca Fagnani sarà affiancata da Elisa De Marco – conosciuta su Youtube come Elisa True Crime – che introdurrà le storie dei singoli personaggi prima delle interviste. Katarina Miroslawa, la dark lady più affascinante della cronaca nera anni ’80. Negli anni ’80, tra le luci dei locali notturni e l’inchiostro della cronaca nera, Katarina Miroslawa – affascinante, misteriosa, di origine polacca – diventa una figura centrale di un caso che scuote l’Italia.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Belve Crime, chi sono gli ospiti della prima puntata: arriva anche Elisa True Crime

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