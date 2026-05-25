Belve Crime 26 maggio | gli ospiti di Francesca Fagnani

Torna Belve Crime, ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Rai in collaborazione con Fremantle. Appuntamento per martedì 26 maggio, alle 21.20, su Rai 2. Fagnani intervista colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini per esplorare il lato oscuro dell’animo umano. Sullo sgabello di Belve Crime siederà chi ha incontrato il male. Perché è autore del reato, perché ne è testimone o perché ne è stato accusato, a volte ingiustamente. La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che con il suo stile presenterà il protagonista e la sua vicenda. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Belve Crime: gli ospiti della nuova edizione

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