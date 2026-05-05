Belve Crime 2026 con Francesca Fagnani su Rai2 | ospiti della prima puntata del 5 maggio

Il 5 maggio su Rai2 è andata in onda la prima puntata di Belve Crime 2026, il nuovo ciclo di interviste condotto da Francesca Fagnani. La trasmissione si concentra su alcuni dei protagonisti di casi di cronaca nera che hanno fatto discutere negli ultimi tempi, portando in studio persone coinvolte o collegate a vicende di cronaca che hanno attirato l’attenzione del pubblico. La puntata ha visto la partecipazione di diversi ospiti, tutti legati a storie di cronaca giudiziaria.

Belve Crime 2026, il programma di interviste di Francesca Fagnani che riporta in studio alcuni dei più noti protagonisti dei casi di cronaca nera che continuano a far discutere torna in prima serata su Rai2 con una nuova edizione. Scopriamo le anticipazioni e le interviste della puntata di stasera, martedì 5 maggio 2026. Belve Crime 2026, la nuova stagione al via su Rai2. Dopo il grandissimo successo dell’ultima stagione di Belve, Francesca Fagnani è pronta a tornare su Rai2 con lo spin-off “ Belve Crime “, ideato e condotto dalla giornalista e prodotto da Fremantle. Il debutto dello scorso anno dello spin-off, con due puntate che hanno registrato ottimi ascolti, ha spinto la conduttrice e giornalista a riproporre il format.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Belve Crime 2026 con Francesca Fagnani su Rai2: ospiti della prima puntata del 5 maggio Notizie correlate Belve Crime su Rai 2 con Francesca Fagnani: i casi di cronaca del 5 maggioFinito il ciclo di interviste scomode ai personaggi famosi, dal 5 maggio 2026 Francesca Fagnani si dedicherà alla cronaca nera nella nuova edizione... Belve di Francesca Fagnani, gli ospiti di stasera – martedì 21 aprile 2026 – su Rai2Tutto pronto per una nuova puntata di “Belve 2026“, il programma di interviste ideato e condotto da Francesca Fagnani. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Torna Belve Crime, in onda dal 5 maggio: anticipazioni e ospiti prima puntata; Belve Crime, la Rai chiede di più: Fagnani si allunga (senza Garlasco). Ma l'ospite più atteso non c'è; Belve Crime torna in tv, tutti gli ospiti dello spin-off di Francesca Fagnani; Belve Crime - S2026E1 - Puntata del 05/05/2026 - in diretta su Rai Premium 06/05/2026 alle 21:20. Belve Crime 2026 con Francesca Fagnani su Rai2: ospiti della prima puntata del 5 maggioBelve Crime 2026, il programma di interviste di Francesca Fagnani, torna su Rai2: ospiti della prima puntata del 5 maggio ... superguidatv.it Torna l'appuntamento con Belve Crime, puntata del 5 maggio: l'omicidio di Carlo Mazza, la testimonianza di Rina Bussone e il racconto di Roberto SaviQuesta sera, martedì 5 maggio 2026, torna in tv l’appuntamento con Belve Crime. Questa sera si tratteranno l'omicidio di Carlo ... alfemminile.com Katharina Miroslawa a Belve Crime difende la sua innocenza a 40 anni dal delitto dell’ex amante Carlo Mazza per il quale è stata condannata. Nelle anticipazioni del programma di Rai2 racconta i pregiudizi nei suoi confronti e il movente: “Lavoravo in un nigh - facebook.com facebook Katharina Miroslawa a Belve Crime: "Ero la colpevole perfetta per l'omicidio di Carlo Mazza" x.com