Da martedì 5 maggio 2026, il programma televisivo Belve torna in prima serata su Rai 2 con una nuova versione chiamata Belve Crime. Si tratta di uno spin-off del format originale, noto per le sue interviste dirette, dedicato ai principali casi di cronaca nera. La conduttrice Francesca Fagnani riprende il ruolo e presenta gli ospiti coinvolti nelle vicende di cronaca più recenti e rilevanti.

A partire da martedì 5 maggio 2026, Belve cambia volto. Francesca Fagnani torna sulla prima serata Rai 2 con Belve Crime, spin-off del noto format di graffianti interviste dedicato ai più noti casi di cronaca nera. Al posto di vip e sportivi, sullo scomodo sgabello arrivano testimoni e protagonisti di alcuni dei delitti che hanno sconvolto il Paese, di cui si ripercorrono i retroscena dal punto di vista di chi li ha vissuti in prima persona. Gli ospiti della prima puntata di Belve Crime. Saranno tre gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Belve Crime, in onda martedì 5 maggio a partire dalle ore 21:20 su Rai2. La prima intervista avrà come protagonista Katharina Miroslawa, che negli Anni ’90 passò alla cronaca come una pericolosa mantide religiosa.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belve Crime torna in tv, tutti gli ospiti dello spin-off di Francesca Fagnani

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