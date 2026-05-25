Bellano variazione al Bilancio per oltre un milione | si finanziano le opere

Durante l’ultima riunione del Consiglio comunale, è stata approvata una variazione di bilancio che incrementa le entrate di oltre un milione di euro per l’esercizio 2026. La somma deriva dall’utilizzo di una parte dell’avanzo di amministrazione vincolata. Questa modifica permette di finanziare lavori pubblici e interventi previsti nel piano di attività del Comune.

Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, l’Amministrazione di Bellano ha approvato una variazione di bilancio che aumenta le entrate per un totale di ben un milione e 118mila euro relativamente all’Esercizio 2026, con l’applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione parte vincolata. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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