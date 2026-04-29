Il consiglio comunale ha approvato diverse iniziative di lavori pubblici, tra cui un nuovo parcheggio a Strettoia situato vicino alle scuole. Inoltre, sono state sbloccate numerose opere di varia entità, mentre il bilancio ha registrato una variazione record rispetto agli anni precedenti. Queste decisioni riguardano interventi che interesseranno varie zone della città, con l’obiettivo di migliorare i servizi e le infrastrutture locali.

Via libera a una lunga serie di opere pubbliche, sia grandi che piccole, incluso l’atteso nuovo parcheggio a Strettoia che sorgerà vicino alle scuole. A renderlo possibile è la variazione da 19 milioni al Documento unico di programmazione (Dup) e al bilancio di previsione 2026-2028 approvata lunedì sera in consiglio comunale con i soli voti della maggioranza. Manovra che è stata illustrata dal vicesindaco e assessore al bilancio Francesca Bresciani, che ha sottolineato come 2,5 milioni saranno destinati al finanziamento della spesa corrente e, per la quota rimanente, agli investimenti. Tra i numerosi interventi spiccano l’asfaltatura di un...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bilancio, variazione record. Sbloccate decine di opere. Sì al parcheggio a Strettoia

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