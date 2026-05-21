Bella Hadid a Cannes reinterpreta Jane Birkin | indossa lo stesso abito in pizzo con maxi scollatura

Durante la prima giornata del festival, una modella è apparsa sul red carpet indossando un abito di pizzo con una maxi scollatura, firmato dalla maison Schiaparelli. La scelta richiama un look indossato da una celebrità negli anni '60, a Parigi, e ha attirato l’attenzione dei media. La modella ha scelto di reinterpretare l’outfit, mantenendo alcuni dettagli originali, mentre altri sono stati aggiornati. La sua presenza sul tappeto rosso ha suscitato commenti tra gli osservatori per questa somiglianza con un look storico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui