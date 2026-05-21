Bella Hadid a Cannes reinterpreta Jane Birkin | indossa lo stesso abito in pizzo con maxi scollatura

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la prima giornata del festival, una modella è apparsa sul red carpet indossando un abito di pizzo con una maxi scollatura, firmato dalla maison Schiaparelli. La scelta richiama un look indossato da una celebrità negli anni '60, a Parigi, e ha attirato l’attenzione dei media. La modella ha scelto di reinterpretare l’outfit, mantenendo alcuni dettagli originali, mentre altri sono stati aggiornati. La sua presenza sul tappeto rosso ha suscitato commenti tra gli osservatori per questa somiglianza con un look storico.

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La modella sul red carpet ha sfoggiato la rivisitazione firmata Schiaparelli di un iconico look di Jane Birkin, indossato a Parigi quasi sessant'anni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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