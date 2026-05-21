Bella Hadid a Cannes reinterpreta Jane Birkin | indossa lo stesso abito in pizzo con maxi scollatura
Durante la prima giornata del festival, una modella è apparsa sul red carpet indossando un abito di pizzo con una maxi scollatura, firmato dalla maison Schiaparelli. La scelta richiama un look indossato da una celebrità negli anni '60, a Parigi, e ha attirato l’attenzione dei media. La modella ha scelto di reinterpretare l’outfit, mantenendo alcuni dettagli originali, mentre altri sono stati aggiornati. La sua presenza sul tappeto rosso ha suscitato commenti tra gli osservatori per questa somiglianza con un look storico.
La modella sul red carpet ha sfoggiato la rivisitazione firmata Schiaparelli di un iconico look di Jane Birkin, indossato a Parigi quasi sessant'anni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bella belongs to cannes
Sullo stesso argomento
Bella Hadid e Anwar Hadid, il momento tra fratelli che ha conquistato Cannes: «Lui è il mio protettore»Nel pieno del Festival del Cinema di Cannes 2026, che si tiene nella città francese dal 12 al 23 maggio, la croisette e dintorni si sono riempiti di...
Bella Hadid e mamma Yolanda, le tenerezze che commuovono CannesIn Costa Azzurra i colpi di scena non si misurano solo in base alle pellicole in concorso, ma attraverso la potenza di quegli affetti che scelgono di...
#BellaHadid sa sempre come conquistare il red carpet. Per la 79ª edizione del Festival di #Cannes2026, la modella e attrice ha scelto un abito custom made firmato #Schiaparelli, ispirato all’ iconico look indossato da #JaneBirkin in occasione del Gala de l’U facebook
Bella Hadid è stata avvistata a Cannes con un look che riprende l'estetica Y2K x.com
Bella Hadid che indossa un abito su misura di Schiaparelli di Daniel Roseberry alla proiezione di La Bataille De Gaulle: L'Âge De Fer (De Gaulle: Tilting Iron) durante il 79° Festival del Cinema di Cannes (20 maggio 2026) reddit
Bella Hadid a Cannes reinterpreta Jane Birkin: indossa lo stesso abito in pizzo con maxi scollaturaLa modella sul red carpet ha sfoggiato la rivisitazione firmata Schiaparelli di un iconico look di Jane Birkin, indossato a Parigi quasi sessant'anni fa ... fanpage.it
Bella Hadid e Anwar Hadid, il momento tra fratelli che ha conquistato Cannes: Lui è il mio protettoreI fratelli Hadid hanno partecipato alla première del film Garance, della regista Jeanne Herry, tenendosi saldamente a braccetto e dedicandosi parole di supporto sincero, come scrive Bella via Instagra ... vanityfair.it