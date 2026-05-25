Belgioioso esige la tangenziale Presidio al passaggio del Giro

Da ilgiorno.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il passaggio del Giro d’Italia, a Belgioioso è stato organizzato un presidio per chiedere la realizzazione della tangenziale. La protesta si è svolta vicino alla strada principale, con manifestanti che hanno esposto striscioni e bandiere. La presenza di molte persone ha creato un’area di blocco temporaneo, mentre i partecipanti hanno distribuito volantini. La polizia ha monitorato la situazione senza intervenire.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

BELGIOIOSO (Pavia) Tanto rosa fuori dalle finestre e dai balconi e tanto bianco ad attirare l’attenzione. Ieri, col Giro d’Italia partito da Voghera e salutato a Belgioioso da circa tremila appassionati, il Comitato per la tangenziale ha organizzato un presidio. Indossando magliette bianche con la scritta rossa “Serve la tangenziale di Belgioioso“, i manifestanti hanno colto l’occasione per attirare l’attenzione sulla necessità di un nuovo tracciato che serva tutta l’asta del Basso Pavese, dal capoluogo a Chignolo Po. "In un tratto di 25 chilometri da Pavia a Chignolo – ha spiegato Piero Costa, presidente del Comitato per la tangenziale, organismo super partes che da novembre conta già più di 250 soci – sono presenti nove logistiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

belgioioso esige la tangenziale presidio al passaggio del giro
© Ilgiorno.it - Belgioioso esige la tangenziale. Presidio al passaggio del Giro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

È un grande Giro: Cosenza pazza per la conclusione della tappa. Tifosi assiepati e urla al passaggio del ciclisti. Scene da 1972...Oggi, la città si è riempita di tifosi che hanno accolto con entusiasmo il passaggio dei ciclisti, con urla e bandiere al vento.

Il Ravennate si prepara al passaggio del Giro d'Italia: le modifiche alla viabilità previsteIl territorio ravennate si sta organizzando in vista del passaggio del Giro d'Italia.

Si parla di: Belgioioso esige la tangenziale. Presidio al passaggio del Giro.

Belgioioso, nasce il comitato civico per il sì alla tangenzialeBelgioioso. Nasce il Comitato per la tangenziale di Belgioioso. A volerlo costituire è un gruppo di cittadini e professionisti del territorio che hanno deciso di accendere i riflettori su ... laprovinciapavese.gelocal.it

La tangenziale di Belgioioso. La Provincia chiede i danni. Il sindaco: Richiesta ridicolaBraccio di ferro a colpi di carte bollate tra il Comune di Belgioioso e la Provincia. Al centro della contesa, la realizzazione della tangenziale di cui si parla da anni. Piazza Italia ha chiesto ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web