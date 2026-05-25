Durante il passaggio del Giro d’Italia, a Belgioioso è stato organizzato un presidio per chiedere la realizzazione della tangenziale. La protesta si è svolta vicino alla strada principale, con manifestanti che hanno esposto striscioni e bandiere. La presenza di molte persone ha creato un’area di blocco temporaneo, mentre i partecipanti hanno distribuito volantini. La polizia ha monitorato la situazione senza intervenire.

BELGIOIOSO (Pavia) Tanto rosa fuori dalle finestre e dai balconi e tanto bianco ad attirare l’attenzione. Ieri, col Giro d’Italia partito da Voghera e salutato a Belgioioso da circa tremila appassionati, il Comitato per la tangenziale ha organizzato un presidio. Indossando magliette bianche con la scritta rossa “Serve la tangenziale di Belgioioso“, i manifestanti hanno colto l’occasione per attirare l’attenzione sulla necessità di un nuovo tracciato che serva tutta l’asta del Basso Pavese, dal capoluogo a Chignolo Po. "In un tratto di 25 chilometri da Pavia a Chignolo – ha spiegato Piero Costa, presidente del Comitato per la tangenziale, organismo super partes che da novembre conta già più di 250 soci – sono presenti nove logistiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Belgioioso esige la tangenziale. Presidio al passaggio del Giro

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