Oggi, la città si è riempita di tifosi che hanno accolto con entusiasmo il passaggio dei ciclisti, con urla e bandiere al vento. La tappa del Giro ha attirato numerosi spettatori lungo il percorso, creando un’atmosfera di festa e grande partecipazione. Ricordando il passato, si pensa a come nel 1972 la stessa città fosse molto diversa, anche se il passaggio della corsa rosa aveva già allora suscitato grande interesse.

Era il 1972 quando la carovana rosa del Giro d'Italia solcava una Città dei bruzi totalmente diversa da quella che è ogg i. Piccoli e grandi curiosi si appostavano ai lati della strada appollaiati su balle di paglia e sedie di fortuna, mordicchiando un ghiacciolo e aspettando il passaggio dei campioni del ciclismo. A distanza di 54 anni Cosenza ha un volto nuovo, figlio di una crescente urbanizzazione: il numero di mezzi di trasporto è aumentato vertiginosamente e laddove c'erano spazi verdi e grandi stradoni, oggi sorgono costruzioni. Un filo (rosa) che lega due epoche così distanti c'è ed è rappresentato dalla passione dei cosentini che hanno gremito i bordi della strada e i balconi, esaltandosi in attesa dell'arrivo degli eroi di giornata.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - È un grande Giro: Cosenza pazza per la conclusione della tappa. Tifosi assiepati e urla al passaggio del ciclisti. Scene da 1972...

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