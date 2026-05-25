Belen rompe il silenzio sull' ultimo flirt | Ci stiamo frequentando

Belen ha confermato di stare frequentando un uomo, rompendo il silenzio sull'ultimo flirt. La showgirl ha dichiarato di aver ritrovato una relazione, dopo un periodo di due anni di solitudine, durante un'intervista televisiva. La notizia circolava già da alcuni giorni, alimentata da indiscrezioni di gossip. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo all'identità del nuovo partner.

Pare proprio finito il periodo di solitudine lungo due anni che Belen aveva chiaramente definito nel corso della chiacchierata con Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno: la showgirl avrebbe adesso un uomo al suo fianco, già da qualche giorno al centro delle indiscrezioni a cui oggi Gabriele. 🔗 Leggi su Today.it

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La sorella di Stefano De Martino, rompe il silenzio dopo il lutto

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