Miley Cyrus ha condiviso nuove dichiarazioni sui suoi rapporti sentimentali, menzionando preferenze tra due persone e riferendosi a flirt e una relazione nascosta. Le sue parole hanno attirato l’attenzione sui social media, riaccendendo l’interesse sui periodi passati della sua carriera. La cantante ha ripercorso momenti personali, facendo tornare alla luce dettagli che avevano già fatto discutere tra i follower.

Miley Cyrus torna al centro della scena con confessioni che riportano i fan direttamente negli anni d’oro di Hannah Montana. Nello speciale celebrativo per i 20 anni della serie, la cantante e attrice ha deciso di “ spillare il tè ”, condividendo dettagli personali mai raccontati prima: dalle preferenze sentimentali del suo personaggio fino alle relazioni e cotte vissute davvero dietro le quinte. Tra nostalgia e rivelazioni sorprendenti, emerge un ritratto autentico della sua adolescenza sotto i riflettori Disney. Durante lo speciale, condotto da Alex Cooper, Cyrus affronta una delle domande più amate dai fan: meglio Jake o Jesse? Nel telefilm, il suo personaggio Hannah si trovava al centro di un triangolo amoroso tra Jake Ryan e Jesse. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Miley Cyrus rompe il silenzio: chi preferisce tra Jake e Jesse, flirt e una relazione segreta infiammano il web

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