Beautiful anticipazioni 25 maggio 2026 | l’arresto di Poppy sconvolge Brooke e Hope

Da ilsipontino.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 25 maggio 2026, su Canale 5, viene trasmesso un nuovo episodio di Beautiful. In questa puntata, si verifica l’arresto di Poppy, evento che provoca reazioni emotive tra Brooke e Hope. La vicenda si inserisce in una trama che coinvolge i personaggi principali, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’arresto o sulle conseguenze. La puntata si concentra sulle reazioni delle due donne di fronte alla notizia.

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 25 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Finn è rimasto molto deluso dal comportamento di Hope, pensa che sia stata davvero irrispettosa quando lo ha baciato e non intende proteggerla mantenendo il segreto. Il dottore, infatti, ha intenzione di raccontare tutto a Steffy. Poppy è stata arrestata dopo che è stato trovato lo zaino di Tom nella sua abitazione, dentro c'era anche la droga che ha stroncato la vita dello Starr e di quella di Hollis. La notizia ha sconvolto praticamente tutti, soprattutto Hope e sua madre. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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