Beautiful anticipazioni 1 maggio 2026 | Brooke svela la novità a Hope Steffy è contraria

Oggi, 1 maggio 2026, su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Beautiful che promette alcuni colpi di scena. Brooke rivela una novità a Hope, mentre Steffy mostra un’opposizione decisa nei confronti di questa comunicazione. La puntata si preannuncia ricca di momenti di tensione e di scontri tra i personaggi principali, mantenendo alta l’attenzione dei fan della soap opera.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 1 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Hope guarderà una foto di Finn e Steffy ma chiuderà subito il computer quando la madre la raggiungerà in ufficio. Brooke le dirà che Ridge le ha chiesto di tornare ad essere il volto della collezione 'Brooke's Bedroom'. La giovane Logan sarà entusiasta per lei, infatti le consiglierà di accettare e lei dirà di averlo già fatto. Steffy sarà ancora turbata dopo aver scoperto che la Polizia in assenza di prove ha rilasciato Sheila e ne parlerà con Ridge, pensa che possa essere solo lei la colpevole.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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