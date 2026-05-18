Nella settimana dal 25 al 31 maggio 2026, gli spettatori di Beautiful assisteranno a un arresto che coinvolge uno dei personaggi principali, Poppy. La notizia si diffonde rapidamente tra i protagonisti delle famiglie Forrester, Logan e Spencer, portando a cambiamenti significativi nelle dinamiche tra i personaggi. Le tensioni e le reazioni si succedono nel corso dei vari episodi, rendendo questa settimana una delle più intense degli ultimi mesi. Gli eventi si sviluppano con una serie di colpi di scena che coinvolgono più di un personaggio.

La settimana dal 25 al 31 maggio 2026 di Beautiful si preannuncia come una delle più intense degli ultimi mesi, con colpi di scena che travolgono le famiglie Forrester, Logan e Spencer. Tra arresti improvvisi, segreti di paternità che riemergono dal passato e sentimenti che sfuggono di mano, la soap di Canale 5 torna a spingere sull’acceleratore, regalando agli spettatori una serie di momenti destinati a lasciare il segno. Ogni personaggio si ritrova a fare i conti con scelte difficili, mentre vecchie ferite tornano a sanguinare e nuove tensioni rischiano di esplodere in modo irreversibile. Cosa succederà dopo l’arresto di Poppy? Come reagirà Steffy al bacio tra Hope e Finn? E quale sarà il destino di Luna dopo la scoperta sulla sua paternità? La settimana si apre con un terremoto emotivo che travolge la famiglia Spencer. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni dal 25 al 31 maggio 2026: l’arresto di Poppy sconvolge tutti

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