Oggi 25 marzo Annunciazione del Signore | il Fiat della Beata Vergine Maria e l’Incarnazione del Verbo

Il 25 marzo si celebra la solennità dell’Annunciazione del Signore, commemorando l’incarnazione del Verbo nel grembo della Beata Vergine Maria. Questa giornata ricorda il momento in cui Maria ha pronunciato il suo “Fiat”, dando il consenso all’annuncio dell’angelo. La festività sottolinea l’evento in cui si realizza il piano di salvezza attraverso la nascita di Gesù Cristo.

Solennità dell’Annunciazione del Signore: si celebra l’Incarnazione del Verbo nel grembo della Beata Vergine Maria che con il suo “Fiat” ha consentito il compimento del piano di salvezza. Il 25 marzo ricorre la solennità dell’Annunciazione del Signore. Al centro vi è la storia della salvezza, l’inizio dei tempi nuovi, della nuova alleanza stabilita da Dio con l’uomo. Si celebra l’annuncio portato dall’arcangelo Gabriele alla Beata Vergine Maria, nella sua casa di Nazareth: avrebbe portato in grembo il Figlio di Dio. Oggi 25 marzo: solennità dell’Annunciazione del Signore, il Figlio di Dio si incarna nella Beata Vergine Maria che lo accoglie con il suo “Fiat” Le sorti dell’umanità cambieranno per sempre dopo questa Annunciazione e l’accoglienza della Vergine che, sommo modello di fede e di umiltà, accetta in modo totale il volere divino. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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