Oggi 19 marzo si celebra San Giuseppe, noto come sposo castissimo della Beata Vergine Maria e padre putativo di Gesù. La ricorrenza riconosce la sua figura come patrono della Chiesa universale. La giornata è dedicata alla memoria di questa figura importante nel cristianesimo, che rappresenta il ruolo di protezione e dedizione verso la famiglia e la fede.

Sposo della Beata Vergine Maria e padre putativo di Gesù, san Giuseppe è il patrono della Chiesa universale. Uomo umile ed esempio sommo di fede insegna l’obbedienza al volere divino. Il 19 marzo è la festa di San Giuseppe, tra i Santi colui che ha un ruolo del tutto particolare, in quanto sposo della Beata Vergine Maria e padre putativo di Gesù. Componente, perciò, della Sacra Famiglia, ha svolto un ruolo unico ed è immenso il suo esempio di fede e fedeltà a Dio. Sono tanti i modi in cui viene definito: certamente “uomo giusto” è il primo e più indicato anche perché è la definizione di lui che ci viene fornita nel Vangelo. La si trova in Matteo 1,19, e sta ad indicare la sua grande rettitudine, che si è espressa mirabilmente nell’obbedienza totale alla volontà di Dio. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 19 marzo, San Giuseppe: sposo castissimo della Beata Vergine Maria e Patrono della Chiesa universale

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