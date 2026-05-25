Beach volley a San Miniato | Corsi aperti a tutte le età

Da lanazione.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato inaugurato un nuovo campo di beach volley a San Miniato, con la partecipazione dell’assessore allo sport del Comune di Siena. I corsi sono aperti a tutte le età. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di rappresentanti comunali e ha segnato l’inizio delle attività sportive sulla nuova struttura. L’area è destinata a promuovere attività sportive e incontri tra diverse fasce di età.

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E’ stato inaugurato alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Siena Lorenzo Lorè il campo di beach volley a San Miniato. "Parliamo di un campo che farà parte degli impianti sportivi di San Miniato – sottolinea Lorè – in un quartiere che, appunto, ha grande attenzione allo sport con grande soddisfazione dell’amministrazione comunale che non vuole lasciare indietro nessuna zona della città. Questo sport a Siena non è ancora molto praticato anche perché non c’erano le strutture adatte. Grazie a chi ha pensato di costruire il campo e spero che molte persone potranno utilizzarlo come già succede per gli adiacenti campi di calcio, padel e pattinaggio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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