Beach volley a San Miniato | Corsi aperti a tutte le età

Notizia in breve

È stato inaugurato un nuovo campo di beach volley a San Miniato, con la partecipazione dell’assessore allo sport del Comune di Siena. I corsi sono aperti a tutte le età. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di rappresentanti comunali e ha segnato l’inizio delle attività sportive sulla nuova struttura. L’area è destinata a promuovere attività sportive e incontri tra diverse fasce di età.