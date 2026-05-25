Beach volley a San Miniato | Corsi aperti a tutte le età
È stato inaugurato un nuovo campo di beach volley a San Miniato, con la partecipazione dell’assessore allo sport del Comune di Siena. I corsi sono aperti a tutte le età. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di rappresentanti comunali e ha segnato l’inizio delle attività sportive sulla nuova struttura. L’area è destinata a promuovere attività sportive e incontri tra diverse fasce di età.
E’ stato inaugurato alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Siena Lorenzo Lorè il campo di beach volley a San Miniato. "Parliamo di un campo che farà parte degli impianti sportivi di San Miniato – sottolinea Lorè – in un quartiere che, appunto, ha grande attenzione allo sport con grande soddisfazione dell’amministrazione comunale che non vuole lasciare indietro nessuna zona della città. Questo sport a Siena non è ancora molto praticato anche perché non c’erano le strutture adatte. Grazie a chi ha pensato di costruire il campo e spero che molte persone potranno utilizzarlo come già succede per gli adiacenti campi di calcio, padel e pattinaggio". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Yoga, burraco e corsi per tutte le età: così rinasce il centro sociale “L’Incontro” dopo la ristrutturazione
Dal boom invernale all’estate 2026: tutte le novità del beach volley con Adriano BilatoIl beach volley in Italia si sta preparando a un’estate molto movimentata, con diverse novità annunciate per la stagione 2026.
Temi più discussi: Beach volley a San Miniato: Corsi aperti a tutte le età; A San Miniato arriva il beach volley: inaugurato il nuovo campo di Siena Padel; Resistenza a pubblico ufficiale, la polizia arresta giovane di 22 anni.
Estate in arrivo = Tornei estivi in partenza! Ma il tuo cuore è pronto? Calcio a 5, beach volley sulla sabbia rovente, tornei di padel all'ultimo smash... L’estate è la stagione d'oro dello sport amatoriale e agonistico. Prima di scendere in campo, c'è un co facebook
Volley Serie C La Kabel va a trovare San Miniato. E cerca un’altra ottima prestazioneLa Kabel Volley anticipa ancora in serie C maschile. Dopo l’esperienza contro Grosseto, la squadra di Mirko Novelli replica il venerdì in campo per affrontare la trasferta in casa della Folgore San ... msn.com
Volley, derby a San Miniato per la PediaTuss CasciavolaCasciavola (Pisa), 10 marzo 2023 - Diciannovesima giornata del campionato di serie C e la PediaTuss Casciavola si mette in viaggio destinazione San Miniato dove sabato 11 alle 21:15 andrà ad ... lanazione.it