Dal boom invernale all’estate 2026 | tutte le novità del beach volley con Adriano Bilato

Il beach volley in Italia si sta preparando a un’estate molto movimentata, con diverse novità annunciate per la stagione 2026. Dopo un inverno caratterizzato da un incremento di eventi e partecipanti, gli organizzatori hanno condiviso i dettagli delle competizioni estive, che coinvolgeranno diverse località lungo la costa. La programmazione include tornei nazionali e internazionali, con alcune tappe che si svolgeranno in strutture già collaudate e altre in nuove location.

Il beach volley in Italia continua a crescere senza sosta! Nella nuova puntata di Beach Zone analizziamo il boom della stagione invernale: oltre 1200 tornei disputati, una partecipazione in costante aumento, 90 società coinvolte e appuntamenti di grande rilievo come la Coppa Italia di Laigueglia e le finali del campionato per società a Bibione, con decine di campi allestiti sulla spiaggia. Un movimento sempre più solido e in espansione, soprattutto tra i giovanissimi, che si avvicinano con entusiasmo a questa disciplina. Ospite della puntata è Adriano Bilato, responsabile tecnico dei campionati italiani di beach volley, che ci racconta: il...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dal boom invernale all’estate 2026: tutte le novità del beach volley con Adriano Bilato Dal boom invernale all’estate 2026: tutte le novità del beach volley con Adriano Bilato Notizie correlate Leggi anche: Capitale del beach volley: arena per tutta l’estate Leggi anche: Cosa vedremo in TV nell’estate 2026: il ritorno di Fiorello con un docufilm su Pippo Baudo, tutte le novità