BCsicilia lancia la sezione Musica Sacra | Resurrexit inaugura a Castelbuono

Da palermotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il coro "Giovanni Pierluigi da Palestrina", diretto dal maestro Giosuè D'Asta, ha inaugurato la nuova sezione Musica Sacra del dipartimento Musica di BCsicilia con il concerto "Resurrexit – dalla monodia alla polifonia sacra", ospitato nella chiesa di Maria SS. Assunta, la storica Matrice Vecchia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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