Polisportiva Riccione inaugura la sezione Salvamento | debutto al campionato Regionale di Reggio Emilia

La Polisportiva Riccione ha aperto ufficialmente la sezione Salvamento e ha preso parte al Campionato Assoluto Regionale Emilia-Romagna, svoltosi domenica 19 a Reggio Emilia. La partecipazione alla competizione ha visto i primi risultati e un entusiasmo diffuso tra i componenti del nuovo settore. La presenza all’evento ha segnato il debutto ufficiale della sezione nel campionato regionale.

Grande entusiasmo e primi importanti risultati per la nuova sezione Salvamento della Polisportiva Riccione, ufficialmente inaugurata con la partecipazione al Campionato Assoluto Regionale Emilia-Romagna, andato in scena domenica 19 a Reggio Emilia.Gli atleti riccionesi si sono cimentati per la.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Campionato regionale. Polisportiva Barbanella. Sette medaglieLa Polisportiva Barbanella Uno brilla anche a Montevarchi: tre primi posti e quattro secondi posti. Pattinaggio Riccione in pista a Reggio Emilia: risultati e crescita ai Campionati italiani gruppi spettacoloSi è concluso il Campionato Italiano Gruppi Spettacolo 2026 al Palabigi di Reggio Emilia lo scorso fine settimana, l’evento più atteso e importante... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Karate, sport e comunità: l’Open d’Italia accende Riccione con la presenza di 2 mila atleti. Polisportiva Riccione inaugura la sez. Salvamento: ottimo debutto ai RegionaliGrande entusiasmo e primi importanti risultati per la nuova sezione Salvamento della Polisportiva Riccione, ufficialmente inaugurata con la partecipazione al Campionato Assoluto Regionale Emilia-Romag ... newsrimini.it Debutto positivo per la Sezione Salvamento della Polisportiva RiccioneArrivano i primi importanti risultati per la nuova sezione Salvamento della Polisportiva Riccione, ufficialmente inaugurata con la partecipazione ... chiamamicitta.it