La Banca centrale europea ha convocato una riunione d'urgenza a causa di preoccupazioni legate all'intelligenza artificiale sviluppata da Anthropic. Le autorità temono che questa tecnologia possa compromettere la sicurezza degli istituti bancari europei, aumentando il rischio di possibili crisi finanziarie. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle vulnerabilità o sui potenziali impatti, ma l'attenzione si concentra sui possibili scenari di collasso bancario legati a questa tecnologia.

L'allarme rosso suona ai vertici del sistema bancario, alla Bce: il timore è che l'intelligenza artificiale di Anthropic possa "bucare" gli istituti di tutta europa. Ragione per cui l'Eurotower pone al centro i rischi derivanti dalla sicurezza informatica, il tutto in un incontro con una riunione con le banche Ue convocata per martedì 26 maggio. Sotto osservazione c'è Claude Mythos, il nuovo modello sviluppato dalla società americana Anthropic, considerato in grado di individuare falle e vulnerabilità nei sistemi informatici con una rapidità senza precedenti. Un salto tecnologico che sta creando forte preoccupazione a Francoforte, dove la Banca centrale europea teme che gli attuali sistemi di difesa degli istituti di credito possano diventare rapidamente inadeguati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bce, riunione d'urgenza: minaccia-IA, le banche possono collassare?

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L'Hacker creato dalla AI manda in PANICO le Banche (i nostri soldi sono al sicuro)

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La Bce ha convocato una riunione d'urgenza martedì 26 maggio con le banche europee su #Mythos, l'ultimo potente modello AI di #Anthropic, secondo quanto riporta il FT. Frank Elderson ha spiegato al quotidiano britannico che sembra che, se uno dei gran x.com

TOP NEWS ESTERO: Bce convoca riunione d'urgenza con banche europee su MythosScopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it

Bce, riunione d’urgenza con le banche europee su Mythos: ecco cosa preoccupa dell’ultimo modello AI di AnthropicIl vertice sarà martedì 26 maggio. Mythos può bucare le difese cyber degli istituti di credito europei e la Bce vuole accelerare per trovare una soluzione. L’anticipazione di Milano Finanza ... milanofinanza.it