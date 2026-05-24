La Banca centrale europea ha convocato un incontro d’emergenza con le banche per discutere di una minaccia cyber proveniente da Claude Mythos. La discussione si concentra sui modi in cui il sistema potrebbe essere violato e sui rischi di eventuali attacchi informatici. La riunione si è resa necessaria a seguito di segnali di potenziali vulnerabilità nei protocolli di sicurezza bancaria. Nessun dettaglio è stato reso pubblico sulle misure adottate.

? Domande chiave Come può Claude Mythos violare i protocolli di sicurezza bancaria attuali?. Perché la BCE ha convocato un vertice d'urgenza con le banche?. Quali vulnerabilità del Project Glasswing minacciano l'intero sistema finanziario europeo?. Come faranno le banche a reagire in soli 30 minuti?.? In Breve Incontro fissato per martedì 26 maggio tra BCE e banche europee.. Frank Elderson richiede patching software entro 30 minuti dalle vulnerabilità.. Project Glasswing limita l'accesso al modello IA a realtà non europee.. Necessità di scambio tecnico tra banche europee e istituti statunitensi.. La Banca centrale europea convoca un incontro d’urgenza per martedì 26 maggio con le banche del continente, a causa della minaccia cyber rappresentata da Claude Mythos. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BCE: incontro d’urgenza per la minaccia cyber di Claude Mythos

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