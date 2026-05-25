A Los Angeles è arrivata la stagione balneare, e con essa l’attesissimo reboot di uno dei programmi televisivi più iconici della città. Sabato, come riportato da Deadline, Stephen Amell, star del reboot di Baywatch, ha condiviso il primo teaser della Fox per la prossima serie, che include immagini di lui e dei suoi colleghi Brooks Nader, Jessica Belkin e Livvy Dunne nei loro iconici costumi da bagno rossi. Sogno al rallentatore. “Sogno al rallentatore”, ha scritto Amell nella didascalia del breve video promozionale. E quindi ecco che il tasto nostalgia estiva è ufficialmente attivato! Possiamo goderci questo breve teaser per prepararci alla serie reboot targata Fox in arrivo prossimamente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Baywatch’: rilasciato il teaser della serie reboot targata Fox

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Baywatch Reboot Drama: Brooks Nader Speaks Out Amid Casting Criticism

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