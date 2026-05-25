Baykar Piaggio Aerospace Divano Fim Cisl Liguria | Rischio trasferimento Non toccate lo stabilimento di Sestri Ponente

Andrea Divano, rappresentante della Fim Cisl Liguria, ha segnalato il rischio di trasferimento di alcune attività produttive di Baykar Piaggio Aerospace da Genova a Villanova d'Albenga. Le voci riguardano una possibile riorganizzazione dell'azienda, che potrebbe comportare lo spostamento di parte della produzione. Divano ha chiesto di evitare modifiche che coinvolgano lo stabilimento di Sestri Ponente, sottolineando l'importanza di mantenere le attività nel sito.

Andrea Divano, operatore Fim Cisl Liguria, lancia un grido di allarme in merito alle voci su possibile spostamento di di attività produttive da Genova a Villanova d'Albenga, nell'ambito della riorganizzazione Baykar Piaggio Aerospace. Baykar Piaggio Aerospace, il grido d'allarme "Chiediamo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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